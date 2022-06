Malta weigert abortus van zwangere toeriste (38) in levensgevaar: “Dit is een marteling”

Een Amerikaanse vrouw die op vakantie is in Malta slaat alarm bij mensenrechtenorganisaties omdat ze van het land geen abortus mag plegen, hoewel haar eigen leven op het spel staat. De 38-jarige vrouw werd met ernstige bloedingen in het ziekenhuis opgenomen en raakt haar kindje zeer zeker kwijt. In Malta is abortus echter onder alle omstandigheden verboden.

Andrea Prudente (38) en haar partner Jay (45) kregen te horen dat dokters enkel mogen ingrijpen indien Andrea weeën krijgt, of als het hartje van de foetus stopt. “Maar verder doen ze niets”, vertelt haar man Jay Weeldreyer aan de BBC. Nu bevinden ze zich in een vreselijke situatie, waarbij ze hopen dat het hartje van hun dochtertje stopt met kloppen vooraleer Andrea een dodelijke infectie ontwikkelt.

“Door de bloeding en de scheiding van de placenta van de baarmoeder, met het membraan dat volledig gescheurd is en de navelstreng van de baby die door Andrea’s baarmoederhals steekt, loopt ze een buitengewoon hoog risico op infectie, wat allemaal voorkomen had kunnen worden”, aldus Weeldreyer. “De baby kan niet leven, er is niets dat gedaan kan worden om dat te veranderen. We wilden haar, we willen haar nog steeds, we houden van haar, we zouden willen dat ze kon overleven, maar dat zal ze niet. En we zitten niet alleen in een situatie waarin we een dochter verliezen die we wilden, maar het ziekenhuis zorgt er ook voor dat Andrea langer aan risico’s wordt blootgesteld”, voegt hij eraan toe.

Wachten...

De artsen raadden Prudente aan om het ziekenhuis te verlaten en in haar hotel te wachten tot de hartslag van de foetus stopt, of tot ze een infectie krijgt, waarna een interventie wel mogelijk is. “Ik heb het gevoel dat ik actief word getraumatiseerd”, vertelt de vrouw.

Het koppel verblijft ondertussen al een week in het ziekenhuis, wachtend tot er iets gebeurt. De toestand van Andrea kan immers op elk moment snel omslaan, maar na zes dagen wachten op één van de twee vreselijke scenario’s, zijn Jay en zijn vrouw uitgeput, zegt hij. “Deze procedure had in twee uur kunnen worden uitgevoerd, zonder Andrea in gevaar te brengen, en ons de kans geven om te rouwen. In de plaats daarvan is het een langgerekte zaak, en kom je uit bij erg sombere gedachten en denk je: ‘hoe kan dit eindigen?’”

Evacuatie nodig

De enige hoop voor het koppel is een dringende medische evacuatie naar het Verenigd Koninkrijk, op kosten van hun reisverzekering, maar het ziekenhuis wilde aanvankelijk Prudentes medisch dossier niet delen met de verzekeringsmaatschappij, vertelt de vrouw. Pas nadat een advocaat werd ingeschakeld, ging het ziekenhuis in op het verzoek om haar medische gegevens door te spelen haar verzekering. “Ik wil hier gewoon levend weggeraken”, aldus Prudente. “Zelfs in mijn wildste dromen had ik nooit gedacht dat ik in een nachtmerrie als deze zou belanden.” Door met haar verhaal naar buiten te kopen, hoopt ze andere vrouwen hetzelfde lot te besparen. “Ik wil niet dat dit meer mensen overkomt”, zegt ze.

“Dit is een onvoorstelbare vorm van emotionele en psychologische marteling”, zegt haar vriend tegen ‘The Guardian’. “Een deel van mij is nog steeds heel blij bij het horen van de hartslag, maar tegelijkertijd wil ik die hartslag niet omdat deze situatie alleen maar leidt tot meer lijden voor de vrouw van wie ik zoveel hou.”

Abortus in Europa

Volgens activisten doet de zaak denken aan de falende behandeling van Savita Halappanavar, die in 2012 stierf in een Iers ziekenhuis nadat artsen een verzoek om haar zwangerschap te beëindigen hadden geweigerd. Toen was er in Ierland nog een totaalverbod op abortus.

Tegenwoordig is Malta het enige land in de EU dat abortus onder alle omstandigheden verbiedt, ook als de foetus geen overlevingskans heeft. In 2017 werd een andere toeriste van Malta naar Frankrijk geëvacueerd om een daar een dringende abortus te ondergaan. Voor Maltese vrouwen is dit echter geen optie. Vrouwen op Malta die een abortus wensen, hebben bijgevolg enkel de keuze tussen de aankoop van illegale abortusmedicatie online, of in het buitenland een abortus te laten uitvoeren.

In de meeste EU-landen is abortus tijdens de eerste weken van de zwangerschap toegestaan. In het katholieke Polen zijn de mogelijkheden tot abortus sterk beperkt. Ierland heeft zijn abortuswetgeving in 2013 juist geliberaliseerd. In Nederland is het toegestaan om de zwangerschap tot de 22ste week af te breken. In België kan abortus tot 12 weken zwangerschap.