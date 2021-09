Malta start met boostervaccinaties

Experts VS willen nog geen extra coronaprik voor hele bevolking

4 september De hoofden van Amerikaanse gezondheidsdiensten hebben achter gesloten deuren kritiek geuit op het plan om volledig gevaccineerde Amerikanen deze maand nog een extra coronaprik te geven. Meerdere landen geven inwoners al zo’n ‘booster’, maar in de Verenigde Staten zeggen de toezichthouders volgens The New York Times meer tijd nodig te hebben om informatie te verzamelen en bestuderen.