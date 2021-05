Malta claimt “collectieve immuniteit” bereikt te hebben

Verlinden: “Nagaan of PCR-tes­ten gratis aangeboden kunnen worden voor reizen”

23 mei Er wordt gekeken of PCR-testen voor essentiële reizen naar het buitenland aan een meer democratische prijs kan worden aangeboden. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) deze middag in het VTM Nieuws. Eventueel later kan volgens haar ook nagegaan worden of dit ook voor vakantiereizen kan.