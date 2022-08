Malinese junta uit kritiek op "neokoloniale attitude" van Macron

De kritiek komt er nadat Macron donderdag tijdens zijn rondreis in West-Afrika benadrukte dat de regionale staten ervoor verantwoordelijk zijn dat het Malinese volk “de volkssoevereiniteit kan uitdrukken” en het een “stabiel kader” kan bouwen om terroristische groeperingen “efficiënt te bestrijden”. Mali heeft immers zowel in 2020 als in 2021 een militaire staatscoup meegemaakt. De junta eist nu dat de president zijn “neokoloniale, paternalistische en minachtende” attitude laat varen en benadrukt dat niemand “zo veel van Mali houdt als de Malinezen”.

De Franse president uitte ook kritiek op het inzetten van Russische huurlingen, wat het land ontkent. Negen jaar lang was het Franse leger aanwezig in Mali om er te strijden tegen jihadisten. De Fransen moesten er onlangs het land verlaten na de aankomst van de Russische paramilitairen. Volgens Macron waren de beslissingen die de Malinese junta nam “bijzonder ondoeltreffend” in de strijd tegen het terrorisme, wat voor de Fransen “de reden was om het Malinees grondgebied te verlaten”, klonk het

“Etnische haat”

Volgens de ngo Human Rights Watch zouden het Malinese leger en Russische paramilitairen uit de ‘Wagner militie’ eind maart zowat 300 burgers gedood hebben in de stad Moura. Macron had daarop kritiek, maar zijn opmerkingen waren volgens de junta “hatelijk en lasterlijk” en bovendien “onjuist”. De president zou daarmee aanzetten tot “etnische haat” in Mali, hoewel de regering erkent dat het sociaal weefsel in het land is aangetast door communautaire conflicten de afgelopen jaren.