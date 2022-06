Maleisië wil verplichte doodstraf voor bepaalde misdrijven afschaffen

Tot hiertoe was de doodstraf in het Zuidoost-Aziatische land verplicht voor onder meer moord, drugshandel, terrorisme, ontvoering en vuurwapenbezit. Volgens Maleisische media zaten er in november vorig jaar meer dan 1.350 veroordeelden in de dodencel.

“Hoewel in 2021 een moratorium op executies van kracht bleef, is er geen vooruitgang geboekt bij de afschaffing van de doodstraf”, zo stond in maart nog te lezen in een rapport van Amnesty International over de mensenrechtensituatie in Maleisië. Volgens Amnesty is de doodstraf inmiddels bij wet of in de praktijk afgeschaft in 144 landen - meer dan twee derde van alle landen.