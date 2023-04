Maleisië schaft verplichte doodstraf af voor 11 van 33 misdrijven

Claire (41) lag dagenlang met verbrij­zeld bekken in de woestijn en vertelt nu haar verhaal

De wet van Murphy in het kwadraat. Claire Nelson (41) miste één bordje op een simpele natuurwandeling in Californië. Ze dwaalde nietsvermoedend af van het pad. Gleed dan uit over een rots en verbrijzelde haar bekken. Kermend van de pijn belde ze de hulpdiensten, maar haar gsm had geen bereik. Daar lag Claire in de woestijn, dagenlang onder de brandende zon, tussen slangen en coyotes, hopend op een mirakel. En dat mirakel kwam er. Nu vertelt ze haar verhaal: “Na vier dagen had ik er vrede mee om te sterven.”