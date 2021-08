Maki Kaji, geestelijke vader van cijferpuzzel ‘sudoku’, sterft op 69-jarige leeftijd

Zijn overlijden werd vandaag aangekondigd door het puzzelbedrijf waarvan hij mede-oprichter was, Nikoli. De oorzaak was galwegkanker, zei het bedrijf in een verklaring. Kaji haalde zijn inspiratie voor de cijferpuzzel ‘sudoku’, wat staat voor “isoleer de getallen”, bij een al bestaand kruiswoordraadsel met cijfers. Nikoli’s geheim was dat het bestaande puzzels grotendeels heeft getest en geperfectioneerd, aldus Kaji in The New York Times in 2007.