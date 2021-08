Makers van South Park tekenen gigantische deal met streamingplatform Paramount+

Zorgverle­ners in Californië moeten tegen eind september gevacci­neerd zijn

5:33 Zorgverleners in de Amerikaanse staat Californië moeten tegen eind september allemaal volledig gevaccineerd zijn tegen Covid-19. Volgens functionarissen gaat het om de eerste soortgelijke beslissing in de Verenigde Staten. Het nieuwe mandaat heeft onder meer betrekking op ziekenhuispersoneel, personeel in woonzorgcentra, klinieken, artsenkabinetten en dialysecentra. Zij moeten tegen 30 september volledig gevaccineerd zijn.