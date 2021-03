Maîtresse Boris Johnson doet boekje open: “Tien minuten extra en zijn vrouw zou ons betrapt hebben”

De Britten kregen met Happy Monday een dag van nieuwe lockdownversoepelingen, maar veel blijdschap was Boris Johnson (56) gisteren niet gegund. De Britse premier zit verveeld met de gevolgen van een interview die zijn maîtresse gaf in de ‘Daily Mirror’. Jennifer Arcuri (36) verklapte daarin onder meer hoe ze de lakens gedeeld hebben in zijn echtelijk huis. Eén keer werden ze bijna betrapt door zijn toenmalige vrouw Marina Wheeler, het scheelde naar verluidt tien minuten. De zaak ligt politiek gevoelig omdat kwatongen blijven beweren dat hij haar 140.000 euro overheidsgeld zou toegestopt hebben.

De geheime relatie duurde volgens Arcuri maar liefst vier jaar, van 2012 tot 2016. Johnson was op dat moment nog burgemeester van Londen. Ze leerde hem kennen als studente bedrijfskunde en maakte snel de overstap naar zijn campagneteam.

Intussen heeft Arcuri het tot succesvol techondernemer geschopt. “Tijdens ons eerste afspraakje kon hij zijn handen niet van me afhouden”, klinkt het. “Enkele uren nadat we gevreeën hadden in mijn appartement woonde hij de openingsceremonie van de Paralympics in Londen bij. Er was een fysieke en intellectuele aantrekkingskracht tussen ons.”

De tortelduifjes zagen elkaar naar verluidt één keer per week. Het boek ‘Macbeth’ van William Shakespeare diende daarbij vaak als voorspel. “In maart 2016 waren we bij hem thuis de laatste hoofdstukken van zijn eigen boek aan het bespreken. Hij kampte met een writer’s block en benadrukte dat hij me nodig had voor feedback. We schakelden snel over op ‘Macbeth’, daarmee wisten we beiden genoeg.”

Volledig scherm Johnson met zijn vroegere echtgenote Marina Wheeler. © EPA

“Gooi nylonkousen maar weg”

Arcuri voelde zich daar echter niet altijd even lekker bij. “Als ik toen tien minuten langer gebleven was, zou Marina ons betrapt hebben. Geen leuke vaststelling, maar anderzijds kickte ik te hard op het gevoel dat hij zo naar mij verlangde.”

Toen Johnson haar alleen in het huis achterliet voor een snelle boodschap drong de realiteit dubbel zo hard binnen. “Wat zit ik hier te doen? Wat voor onmens ben ik? Na al die jaren voelde ik me er steeds slechter bij.”

Toch gaf ze hem nog tips, zodat het overspel niet aan het licht zou komen. ‘The Mirror’ kreeg sms’jes in handen waarin stond dat hij de afwas moest doen. Die extra glazen zouden anders argwaan wekken. En hij moest ook haar nylonkousen weggooien. “Sorry dat ik die bij jou achtergelaten heb. Beter geen risico nemen, dump ze maar”, klonk het.

Volledig scherm Jennifer Arcuri. © Facebook

“Altijd eerlijk gehandeld”

De affaire brengt Johnson in een lastig parket. Heel wat kranten blijven hem immers linken aan een bedrag van 126.000 pond (140.000 euro) dat Arcuri ontvangen heeft aan overheidsgeld. Het grootste deel ging echter als subsidie naar haar bedrijf Hacker House, een departement waar Johnson niet voor bevoegd was.

De commissie Ethische Zaken oordeelde in 2019 dat Johnson op dat vlak niet strafbaar had gehandeld. Nu gaat een commissie van de Londense gemeenteraad echter alsnog een diepgaand onderzoek starten. Ook de contacten die hij haar bezorgde tijdens handelsreizen naar Jeruzalem, Singapore en New York zullen onder de loep genomen worden. “We zullen meewerken aan het onderzoek, maar hij heeft altijd eerlijk gehandeld”, benadrukt zijn perschef Allegra Stratton.

In 2018 zijn Wheeler en Johnson gescheiden, nadat een nieuwe affaire aan de oppervlakte gekomen was. Aan hun huwelijk houden ze vier kinderen over. Intussen verwekte de Britse premier ook een zoon bij zijn nieuwe verloofde Carrie Symonds (33).

Volledig scherm Carrie Symonds en Boris Johnson. © Photo News