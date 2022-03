Magrittes ‘L' empire des lumières’, geschat op meer dan 53 miljoen euro, wordt geveild

"De groep van zeventien olieverfschilderijen, getiteld 'L' empire des lumières', is Magrittes enige echte poging om een "reeks" te creëren binnen zijn oeuvre. De werken evolueerden in de loop der tijd, maar bleven met elkaar spreken, net zoals de sterrennachten van Vincent van Gogh en de waterlelies van Claude Monet", klinkt het bij Sotheby's. De schilderijen beelden een Brusselse woning uit, in de buurt van het Josaphatpark. De reeks deed het meteen goed bij het publiek en de verzamelaars.

Het werk werd al in Rome, Parijs, Wenen, Milaan, Edinburgh, Seoul en San Francisco tentoongesteld. Van 2009 tot 2020 werd het uitgeleend aan het Musée Magritte Museum in Brussel. Sotheby's noemt dit schilderij "het meest cinematische" van Magrittes oeuvre. "Als bewijs van zijn treffende kracht, voorzag het werk zelfs inspiratie voor een scène in de Golden Globe-winnende klassieker 'The Exorcist" uit 1973", stelt het veilinghuis.

Magritte maakte het schilderij in 1961 in opdracht van barones Anne-Marie Gillion Crowet. Het schilderij gaat onder de hamer in de ‘Modern & Contemporary Evening Auction’ van Sotheby's, die met werken van de impressionisten over het surrealisme tot pop art, meer dan een eeuw aan kunststromingen bestrijkt.

Voorafgaand aan de veiling was het werk te bezichtigen in de Sotheby's galerijen in Los Angeles, New York, Hongkong en Londen.