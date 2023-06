“Mafkees”, “zottin” en “hanky panky in een pashok”: Trump in januari opnieuw voor rechtbank wegens grove uitspraken over schrijfster

INTERVIEW. Is de oorlog in Oekraïne echt de Derde Wereldoor­log? “Niet ondenkbaar dat het Westen grondtroe­pen stuurt”

Volgens oorlogsjournalist Rudi Vranckx is de impact van de oorlog in Oekraïne zó groot dat hij spreekt over de Derde Wereldoorlog. Wat denken experts daarover? We vroegen het aan historica Sophie De Schaepdrijver - wereldvermaard expert over WO I - en professor internationale politiek David Criekemans. Heeft Rudi Vranckx gelijk? Zal het Westen ook grondtroepen inzetten? “Er zijn zeer duidelijke gelijkenissen met de Eerste Wereldoorlog."