Madrid wil quota voor vrouwen in politiek en bedrijfsleven

Aan de vooravond van de Internationale Vrouwendag heeft de linkse Spaanse regering een wetsvoorstel ingediend voor quota in de politiek en in het bedrijfsleven. Zo wil Madrid dat de regering, en directies en besturen van grote beursgenoteerde bedrijven, organisaties en politieke partijen voor 40 procent uit vrouwen bestaan.

Dit is een "belangrijke stap naar effectieve gelijkheid" in "de besluitvormingsorganen van ons land", zei Nadia Calviño, minister van Economie en nummer twee in de regering van Pedro Sanchez. Ze denkt dat het goed is om het aandeel van vrouwen op belangrijke plekken te verhogen met verplichtingen, in plaats van met aanbevelingen. Calviño hoopt zo "het glazen plafond" te doorbreken, waar vrouwen nog altijd op botsen bij instanties.

Ook de kieslijsten van politieke partijen zouden zich moeten gaan houden aan die verplichting, bij zowel lokale als landelijke verkiezingen.

In de tekst wordt ook het minimumaantal vrouwen vastgelegd op 40 procent in de raad van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen en in bedrijven met meer dan 250 werknemers en een omzet van minstens 50 miljoen euro.

De drempel is al van kracht in verschillende Europese landen, zoals Noorwegen, Frankrijk en Finland. Dat komt overeen met een doelstelling die is opgelegd door de EU om het aantal vrouwen in bestuursfuncties tegen 2026 te verhogen.

De tekst moet nog goedgekeurd worden door het Spaanse parlement en het lijkt onwaarschijnlijk dat dit nog zal gebeuren voor de parlementsverkiezingen eind dit jaar.

De regering van Sanchez telt momenteel 14 vrouwelijke ministers tegenover 8 mannen en is daarmee een van de meest vrouwelijke regeringen ter wereld, met 63 procent vrouwen. De regering vindt vrouwenrechten erg belangrijk en heeft ook een minister van Gelijkheid. Afgelopen maand stelde Spanje als eerste Europees land een medisch menstruatieverlof in.