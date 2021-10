Madrid keurt hulppakket voor La Palma goed van meer dan 200 miljoen euro

Ex-secretares­se nazikamp (96) ondanks eerdere vlucht vrijgela­ten in afwachting van haar proces

14:28 Een intussen 96-jarige oud-secretaresse van een concentratiekamp van de nazi's, is weer vrijgelaten in afwachting van haar proces. Dat heeft de rechtbank van Itzehoe, in de Duitse deelstaat Schleswig-Holstein, dinsdag bekendgemaakt. De vrouw zat sinds donderdag in voorlopige hechtenis nadat ze op de vlucht was geslagen vlak voor haar proces.