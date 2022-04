Maddie-verdachte in brief naar Duitse vrouw: “Ik heb nooit iets misdaan... Nu ja, bijna nooit”

Christian Brückner, de officiële verdachte in de zaak-Maddie, laat voor het eerst van zich horen. De ‘Daily Mail’ beweert een brief in handen gekregen te hebben waarin hij zijn onschuld uitschreeuwt. “Ik heb nooit iets misdaan... Nu ja, bijna nooit”, klinkt het daarin.

De brief werd verstuurd naar een Duitse vrouw, maar de Britse krant kon naar eigen zeggen de inhoud nalezen. “Welkom bij het grootste avontuur dat je je maar kan inbeelden. Ik ben de bekendste slechterik ter wereld en toch heb ik nooit iets misdaan. Nu ja, bijna nooit”, schrijft Brückner.

“Ik heb nooit iemand ontvoerd, laat staan vermoord. Meer nog: na mijn achttiende heb ik niemand meer aangevallen. In mijn jeugd heb ik enkele stomme fouten begaan, maar wie niet?”

“Ze kunnen er mij niet inluizen”

Waarom de Portugese politie hem dan toch tot hoofdverdachte uitgeroepen heeft? “Misschien vanwege mijn verleden. Ik heb drugs gedeald en ingebroken in huizen. Ik leefde in auto’s en heb ook iets mispeuterd met kinderen toen ik 17 jaar oud was. Maar ze hebben nog altijd geen bewijs dat ik iets te maken heb met de zaak-Maddie. En weet je waarom? De speurders hebben geen haarstaal of iets dergelijks van Maddie. Ze kunnen mij er dus ook niet inluizen.”

Volgens Brückner lekken de Duitse autoriteiten verzinsels om hem in een slecht daglicht te plaatsen. “De openbaar aanklager wil wereldberoemd worden. En de Duitse politie wil graag doen uitschijnen dat ze een bijzonder slimme organisatie is. Ik weet dat er vijf rechtszaken tegen mij geopend zijn omtrent verkrachting en misbruik. Ze hebben de waarheid op zo’n onprofessionele manier gemanipuleerd dat ik erom moet lachen. Gelukkig heb ik mijn gevoel voor humor niet verloren. Dat is nog het enige wat me rechthoudt.”

Volledig scherm Graafwerken in de zoektocht naar het vermiste meisje hebben voorlopig nog niets opgeleverd. © REUTERS

Ondervraging

Brückner had recent ook zelf een brief naar de ‘Daily Mail’ gestuurd. Daarin deed hij zijn beklag over de manier waarop hij in de gevangenis behandeld werd. Hij zou naar eigen zeggen op dat moment ook nog niet grondig ondervraagd geweest zijn over de zaak-Maddie. “Het Duitse ministerie van Justitie voedt de media intussen wel met info die mij in een slecht daglicht moet stellen.”

Vorige donderdag werd Brückner wél ondervraagd, een dag nadat hij officieel in staat van beschuldiging gesteld door het Portugese openbaar ministerie. “Waar was je tijdens de bewuste nacht van de verdwijning van Madeleine McCann? Als je niet in de buurt van haar appartement was, waar dan wel?”, klonk het onder meer. Volgens bronnen zou Brückner de lippen stijf op elkaar gehouden hebben.

“Hoop nog altijd niet opgegeven”

De ouders van Maddie reageerden opgelucht op het nieuws dat de Duitser uitgeroepen werd tot ‘arguido’ (de Portugese term voor een officiële verdachte die nog niet is aangeklaagd; nvdr). “De kans is klein, maar we hebben de hoop nog niet opgegeven dat Madeleine in leven is en we met haar herenigd zullen worden.”

Madeleine McCann - beter bekend als Maddie- verdween op 3 mei 2007 in Praia da Luz, een badplaats in het zuiden van Portugal. Daar was ze op vakantie met haar ouders en een groep vrienden. Haar verdwijning leidde tot een massale internationale campagne. Foto’s van de kleuter, met haar lichtbruine haar en grote ogen, gingen de hele wereld rond.

De Duitse autoriteiten beweren al een paar jaar dat zij bewijzen hebben voor de moord op Maddie. De beslissing om Brückner officieel als verdachte aan te wijzen, zou mogelijk te maken hebben met het feit dat een verjaringstermijn van vijftien jaar geldt in Portugal.

Volledig scherm Kate en Gerry, de ouders van Maddie, hebben de hoop op een goede afloop nog niet helemaal opgegeven. © AFP

Volledig scherm Kaarsjes naast de foto van Maddie in de kerk van Praia da Luz. © AFP