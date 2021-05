Maddie McCann zou dit jaar 18 worden, ouders geven hoop op weerzien niet op

“Maddie” (3) verdween op 3 mei 2007 uit het vakantieappartement dat haar ouders hadden gehuurd in de Ocean Club in Praia da Luz in de Algarve. Dat gebeurde toen de ouders wat verderop met vrienden zaten te eten. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Tegen een Duitse verdachte die in zijn land een celstraf in een andere zaak uitzit, is nog geen aanklacht geformuleerd.