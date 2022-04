Macron zet met voorsprong op Le Pen eindspurt in naar Franse presidentsverkiezingen

Belgische verdachte aanslagen Parijs verdedigt zich in rechtbank: "Ik ben hier zelf een slachtof­fer”

“Ik heb familieleden zien vertrekken naar Syrië, ik heb familieleden verloren, ik heb huiszoekingen ondergaan, ik ben driemaal in de cel gevlogen, ik ben hier een slachtoffer.” Dat heeft Ayoub Bazarouj, één van de verdachten op het proces over het Belgische luik van het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, vrijdag verklaard. De man zou vanuit België in contact gebleven zijn met zijn broer Youssef, die naar Syrië was vertrokken om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat, maar betwist dat.

12:02