Macron zegt dat Australische premier heeft gelogen over onderzeeërs

Terminale kankerpa­tiënt kreeg 500.000 euro om met privéjet vol cocaïne naar Brussel te vliegen

Meer details komen aan het licht over het mysterie achter een privéjet vol cocaïne die begin augustus vanuit Brazilië naar Brussel zou vliegen. De enige passagier was een terminale kankerpatiënt uit Luik, die intussen overleden is. De man, die wist dat hij nog minder dan zes maanden te leven had, zou 500.000 euro krijgen om met de drugs naar Brussel te vliegen. De politie ziet twee mogelijke redenen waarom hij op het voorstel is ingegaan.

29 oktober