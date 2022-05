Macron wordt zaterdag aangesteld voor tweede mandaat

Amerikaan­se tiener die werd toegelaten tot 72 (!) universi­tei­ten geeft advies aan me­de-studenten: “Mik zo hoog mogelijk”

Een tiener uit de Amerikaanse staat Florida wil leeftijdsgenoten motiveren nadat ze werd toegelaten tot niet één, maar wel 72 universiteiten. De 18-jarige Ja’Leaha Thornton begon zich in september voor maar liefst 90 universiteiten kandidaat te stellen (in de Verenigde Staten moeten studenten toegelaten worden vooraleer ze aan een universiteit of hogeschool kunnen starten, nvdr.). “Ik weet dat het proces voor velen vaak stressvol kan zijn. Daarom besliste ik om er een wedstrijd van te maken in plaats van mezelf op te jagen. Ik wou zien hoeveel scholen me zouden toelaten”, vertelt de studente.

