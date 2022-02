Macron wil tot 14 nieuwe kerncentrales bouwen tegen 2050

Museumbewa­ker verveelt zich en tekent ogen op schilderij

Een avant-garde schilderij van de Russische kunstenares Anna Leporskaja is in december slachtoffer geworden van de creatieve impulsen van een bewaker in een museum in Ekaterinburg. Op zijn eerste werkdag tekende de man met een balpen ogen op twee gezichtsloze figuren in het kunstwerk.

12:59