Macron wil strategie om “Europese ideeën te verdedigen" na omstreden Hongaarse antiholebiwet

"Er is een opgang van illiberaal gedachtegoed in postcommunistische samenlevingen", stelde Macron vast. "Dat is een diepgaande tendens in deze samenlevingen, niet bij enkele leiders. Het zou te makkelijk zijn om een leider met de vinger te wijzen. We moeten ons afvragen hoe deze mensen op dat punt belanden.”



Volgens Macron gaat het erom "streng te zijn voor de leiders, en overtuigend ten aanzien van de mensen". "We moeten samenwerken met intellectuelen in de civiele samenleving, meer aanwezig zijn in de media in deze landen, meer steun geven aan zij die Europese ideeën verdedigen. We hebben nood aan een strategie", aldus het staatshoofd, die meent dat de Conferentie over de toekomst van Europa zich erover moet buigen.