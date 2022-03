Macron wil pensioenleeftijd in Frankrijk optrekken naar 65 jaar

Rusland ontkent aanval op kinderzie­ken­huis niet: “Maar Oekraïens leger gebruikte het als uitvalsba­sis”

De luchtaanval die Rusland uitvoerde op het kinderziekenhuis in de Zuid-Oekraïense havenstad Marioepol is volgens president Volodymyr Zelensky "het ultieme bewijs van genocide". In een toespraak -gedeeltelijk in het Russisch- sprak Zelensky van een "oorlogsmisdaad" en ook vanuit de internationale gemeenschap kwamen er scherpe reacties. Rusland ontkent de aanval niet, maar stelt dat “Oekraïense legereenheden het ziekenhuis gebruikten als uitvalsbasis”.

8:04