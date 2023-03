Macron wil “noodzakelijke” pensioenhervorming eind dit jaar uitvoeren, Franse president haalt uit naar betogers

Vrouw van 29 zou geboorte­cer­ti­fi­caat vervalst hebben om terug naar middelbare school te gaan, was gewoon “eenzaam” volgens advocaat

Een 29-jarige vrouw wordt ervan beschuldigd documenten vervalst te hebben om zich in te schrijven als middelbare scholier in New Jersey, VS. Ze woonde op die manier vier dagen lang verschillende lessen bij. Volgens haar advocaat deed de vrouw dat omdat ze eenzaam was en om haar eigen dagen als scholier te herbeleven.