Macron wil meerderheid in parlement om “chaos in Frankrijk te voorkomen”

“Ik wil het Franse volk wijzen op het belang van de keuze die ze vanaf 12 juni voor zich hebben. Als de verkiezing van de president van de republiek cruciaal is, is de verkiezing van afgevaardigden doorslaggevend”, aldus Macron. Hij voegde eraan toe dat elke doorbraak voor extreemlinkse en extreemrechtse partijen bij de verkiezingen meer onzekerheid zou brengen, bovenop de bestaande problemen in Oekraïne en de bezorgdheid over de stijgende inflatie. “Niets zou gevaarlijker zijn dan een Franse wanorde toe te voegen aan een wereldwijde wanorde, zoals voorgesteld door extremisten”, zei de president in Tarn.

De Fransen gaan zondag naar de stembus voor de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. Macron werd in april herkozen als president en wil nu een meerderheid in het parlement behouden, maar het is nog niet zeker of dat lukt. Macrons blok heeft concurrentie van zowel een extreemlinkse partij, die een alliantie heeft gesloten met de traditionele linkse Socialistische Partij, als van rechtse partijen zoals Marine Le Pen’s ‘Rassemblement National’ en de uiterst rechtse groep ‘Reconquête’ van Eric Zemmour.

Om een meerderheid te behalen, heeft Macron 289 van de 577 zetels nodig. Momenteel staat ‘Ensemble citoyens’, de alliantie van partijen die Macron steunen, in de peilingen op 275 tot 315 zetels. Hij is dus nog niet verzekerd van een meerderheid, die nodig is om met het huidige kabinet door te regeren. Het niet behalen van een absolute meerderheid zou een grote tegenslag voor Macron betekenen. Het zou de president dwingen om een coalitie met andere partijen te sluiten en om nieuwe ministers aan te stellen.