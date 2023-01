Macron: “We zullen Oekraïne helpen tot aan de overwinning”

Poetin geeft nieuwjaars­bood­schap omringd door soldaten en verwijt Westen leugens

De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn nieuwjaarsboodschap dit keer omringd door soldaten laten opnemen. “Het was een zwaar jaar met noodzakelijke beslissingen, belangrijke stappen voor het behoud van de volle soevereiniteit van Rusland en een geweldige consolidering in onze samenleving”, zei Poetin in de toespraak die zaterdag werd uitgezonden en eerst te zien was op het schiereiland Kamtsjatka in het uiterste oosten van Rusland, waar 2023 al begonnen was.

31 december