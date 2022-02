Macron tijdens ontmoeting met Poetin: “Oorlog vermijden en vertrouwen opbouwen”

De Russische president Poetin staat naar eigen zeggen niet afwijzend tegenover een aantal voorstellen en ideeën over de Oekraïne-crisis die de Franse president Emmanuel Macron bij een vijf uur durend gesprek in Moskou heeft gedaan. De voorstellen kunnen volgens de Russische leider de basis vormen voor mogelijke verdere stappen.

Macron liet tijdens zijn ontmoeting met Poetin verstaan dat hij een “bruikbaar” antwoord wilde, “dat ons uiteraard in staat stelt oorlog te vermijden en fundamenten van vertrouwen, stabiliteit en zichtbaarheid te leggen”. Poetin zei dan weer dat Rusland en Frankrijk “een gemeenschappelijke zorg delen over wat er in Europa gebeurt op vlak van veiligheid”. De Russische president erkende tevens de grote inspanningen die Frankrijk doet om de crisis op te lossen.

Tijdens een gezamenlijke persconferentie zei Macron dat beide partijen ondanks meningsverschillen op een aantal fronten nader tot elkaar zijn gekomen. Hij verwacht dan ook dat zijn inspanningen vruchten afwerpen. Beide leiders spreken elkaar over een paar dagen weer telefonisch.

Poetin omschreef het gesprek als “nuttig, inhoudelijk en zakelijk”. Macron ziet kansen voor gesprekken binnen de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en het zogeheten Normandië-overleg met Oekraïne, Frankrijk en Duitsland, dat overigens moeizaam verloopt. Volgens Poetin moeten de zogeheten Minsk-akkoorden uit 2015 waarin een wapenstilstand tussen Oekraïne en pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne werd afgesproken nieuw leven worden ingeblazen.

Russische eisen

Het Kremlin heeft geëist dat NAVO-landen hun troepen terugtrekken uit Oost-Europese lidstaten en wil de garantie dat Oekraïne geen lid kan worden van het westerse militaire bondgenootschap, dat zijn aanwezigheid in die regio juist versterkt. Macron zei daarover “concrete veiligheidsgaranties” te hebben aangeboden. Poetin zei dat het Westen die garanties eerder “omzeild” had en dat hij erop zou blijven aandringen.

Macron was naar Moskou gereisd met het doel de gespannen situatie te ontdooien. Poetin zei zijn best te gaan doen om de “beste compromissen” te vinden, maar waarschuwde tegelijkertijd dat er geen winnaars zullen zijn als er een oorlog uitbreekt.

Poetin lijkt de diplomatie dus een kans te bieden, terwijl hij volgens de VS zijn troepenopbouw langs de grens met Oekraïne blijft versterken. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz maakt volgende week zijn opwachting in Moskou. Het is zijn eerste bezoek als Duitse regeringsleider. Op zijn eerste officiële bezoek aan de Amerikaanse president Joe Biden bevestigden beiden hun nauwe samenwerking. Westerse landen hebben zich eensgezind achter Oekraïne geschaard en Rusland zware sancties in het vooruitzicht gesteld bij een aanval op Oekraïne.

Macron redelijk optimistisch

Parijs was de voorbije weken echter sceptisch over de voorspellingen van Washington, Londen en andere westerse hoofdsteden dat een Russische aanval op Oekraïne ophanden is. Macron stelt zichzelf op als een mogelijke bemiddelaar in de kwestie. De Oekraïense soevereiniteit staat niet ter discussie, stelt hij. Het doel van de Russen is niet Oekraïne, maar een “verduidelijking van de regels met de NAVO en de EU”, aldus de Franse president in de zondagskrant Journal du Dimanche. “Ik ben redelijk optimistisch, maar ik geloof niet in spontane wonderen,” zei hij bij aankomst in Moskou tegen journalisten.

Het Kremlin had eerder op de dag al gezegd dat de ontmoeting met Macron “heel belangrijk” zou zijn, al schatte Rusland de kans op een “beslissende doorbraak” in de spanningen tussen Rusland en het westen over Oekraïne als klein in. “De situatie is veel te complex om een beslissende doorbraak te verwachten na één enkele ontmoeting”, aldus woordvoerder Dmitri Peskov.

Macron had vooraf al aangegeven dat een deal om een echte oorlog in Oekraïne te vermijden mogelijk is en dat het legitiem is dat Rusland zijn eigen zorgen rond veiligheid naar voren brengt. De Franse president riep op tot een “nieuwe balans”, om Europese landen te beschermen, en Rusland te bedaren.

Rusland heeft ruim 100.000 troepen aan de grens met Oekraïne en blijft volhouden dat het niet uit is op een inval van het buurland.

