Macron steunt idee voor vredesplan Zelensky

"Europese Unie bezorgd over nauwe banden tussen Turkije en Rusland"

De Europese Unie is bezorgd over de nauwe banden die Turkije blijft onderhouden met Rusland, ondanks de sancties die het westen heeft ingesteld tegen Moskou. Dat zou Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, hebben geschreven in een brief gericht aan het Europees Parlement, zo bericht de Duitse Funke Media Group vandaag.

11 december