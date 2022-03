Macron stelt verkiezingsprogramma voor en wil Frankrijk onafhankelijker maken

Uit de peilingen blijkt dat Macrons voorsprong op zijn tegenkandidaten de recente weken nog verder is toegenomen. Zijn diplomatieke inspanningen voor en tijdens de oorlog in Oekraïne vallen bij zijn kiezers in de smaak. Verwacht wordt dat hij de eerste ronde van de verkiezingen op 10 april zal winnen en op 24 april in een tweede ronde elke tegenstander zal verslaan.

‘Avec Vous’

“We bevinden ons op een keerpunt waar we een echt verschil kunnen maken”, zei Macron vandaag tijdens de persconferentie. Hij sprak van de “terugkeer van de tragedie” en verwees daarbij naar de oorlog in Oekraïne en de uitdagingen van de klimaatverandering. Zijn campagnemotto ‘Avec Vous’ (Met jullie, red.) betekent volgens hem “een methode voor de lange termijn” om contact te houden met de bevolking en het land meer zelfvoorzienend te maken.

Macron kondigde aan verder te gaan met de hervorming van de arbeidsmarkt. De politicus wees op de economische groei en de daling van de werkloosheid de afgelopen jaren. “De werkloosheid is het laagst in 15 jaar, de jeugdwerkloosheid is het laagst in 40 jaar en de participatiegraad is het hoogst sinds het begin van de metingen. Deze resultaten kunnen niet genoeg beklemtoond worden”, aldus de president.

Zijn plan voor Frankrijk is gebaseerd op “drie filosofische overtuigingen”, lichtte hij toe: de “terugkeer van de volkssoevereiniteit”, “vertrouwen in vooruitgang”, zowel op technologisch, wetenschappelijk als sociaal vlak, en ten slotte “humanisme”. Het is een kwestie van “soms historische keuzes” te maken, zowel voor Frankrijk als voor de Europese Unie, stelde hij.

Soevereiniteit

De president wil Frankrijk in eerste instantie meer zelfvoorzienend maken en voorziet daarom grootschalige investeringen in de landbouw en industrie, en de bouw van meer kernreactoren. “De staat zal weer controle moeten krijgen over verschillende aspecten van de energiesector”, aldus Macron, die ook een hervorming wil van de energieprijzen op Europees niveau.

Daarnaast pleit hij voor een versterking van het leger en wordt het budget voor defensie opgevoerd. Dit dient ook te worden aangevuld met een groter engagement op Europees niveau, meldde hij.

Verder moet de grensbescherming worden verbeterd, en afgewezen asielzoekers moeten in de toekomst zonder lange procedures worden uitgezet.

Volledig scherm © AFP

Vertrouwen in vooruitgang

Macron wil ook een “Europees metaverse” creëren, dat de concurrentie aankan met Amerikaanse techreuzen, en Europa op dat vlak onafhankelijker moet maken.

Daarnaast wordt er ook geld uitgetrokken voor subsidies voor woningrenovaties en andere maatregelen om de klimaatveranderingen aan te pakken, zoals toegang tot betaalbare elektrische voertuigen.

Humanisme

Macron wil blijven inzetten op gendergelijkheid en een gelijkekansenbeleid. “Het gelijkekansenbeleid moet worden verbeterd, ongeacht de herkomst en de woonplaats van de mensen, onder meer door een beter onderwijsstelsel en betere steun voor alleenstaande ouders”, zei hij. “We moeten ongelijkheid bij de wortels aanpakken. Onderwijs en gezondheidszorg zijn vandaag twee grote bronnen van ongelijkheid.” Daarom wil hij dat er meer studenten naar de universiteit kunnen en worden de investeringen in gezondheidszorg opgevoerd.

Tegelijkertijd moet Frankrijk meer doen voor de integratie van migranten, bijvoorbeeld met meer taalcursussen.

Macron stelde ook een jaarlijkse belastingverlaging van jaarlijks 15 miljard euro in het vooruitzicht en bevestigde dat de pensioenleeftijd in Frankrijk geleidelijk wordt opgetrokken naar 65 jaar. In de toekomst zouden mensen die een basisinkomen ontvangen, ook verplicht moeten kunnen worden 15 tot 20 uur per week te werken.

Toegankelijkheid

Zijn officiële kandidatuur maakte Macron pas anderhalve week geleden bekend, terwijl de eerste ronde van de presidentsverkiezingen al op 10 april is. Tot nu toe heeft hij nauwelijks campagne gevoerd, maar dat lijkt gezien zijn voorsprong op zijn belangrijkste rivaal Marine Le Pen ook niet nodig. Hij heeft al aangekondigd niet deel te nemen aan debatten met andere kandidaten.

Macron wordt er soms van beschuldigd vanuit een ivoren toren te regeren met bombastische toespraken. De lange persconferentie wordt gezien als een poging zich toegankelijker op te stellen. Hij heeft journalisten de afgelopen vijf jaar op afstand gehouden.

Hoewel Macrons (mislukte) pogingen om de Russische president Vladimir Poetin ervan te weerhouden Oekraïne binnen te vallen tot minachtende reacties bij tegenstanders leidde, heeft zijn aanpak van de crisis en de coronapandemie wel een gevoel van nationale eenheid gecreëerd, waar Macron van profiteert. Het protest van de gelehesjesbeweging is volgens waarnemers mede door zijn toedoen de afgelopen jaren weggeëbd.

Volledig scherm © AFP

Peilingen

Uit opiniepeilingen blijkt dat Macron bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen tot 30,5 procent van de stemmen zal binnenhalen, dat is een stijging ten opzichte van vorige maand, toen ongeveer 25 procent van de ondervraagde kiezers aangaf op hem te zullen stemmen.

De rechts-populistische Marine Le Pen (Rassemblement National) krijgt momenteel 17,5 procent van de stemmen in de polls. De extreemrechtse Eric Zemmour haalt 13 procent. De linkse Jean-Luc Mélenchon krijgt 12,5 procent en 10,5 procent is voor de liberaal conservatieve Valérie Pécresse.

Als geen enkele kandidaat een absolute meerderheid van de stemmen krijgt tijdens de eerste verkiezingsronde op 10 april - wat waarschijnlijk is - volgt twee weken later een nieuwe ronde tussen de twee populairste deelnemers. Als Macron wint, heeft hij vervolgens een zege van zijn La Republique en Marche-partij (LaRem) nodig bij de parlementsverkiezingen in juni om zijn programma krachtig te kunnen uitvoeren. LaRem verloor echter in alle recente lokale verkiezingen.

