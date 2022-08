Macron roept op om "geen zwakte of compromisbereidheid" te tonen tegenover Rusland

Voormalig koppel gaat samen op vakantie, maar dat loopt fout: Belg geeft ex-vrouw pak slaag in Kreta

De vakantie van een 44-jarige vrouw uit ons land op Kreta is uitgedraaid op een nachtmerrie. Dat melden Griekse media. De vrouw, die samen met haar ex-man (43) in een hotelkamer verbleef, kreeg tijdens een ruzie zware klappen en raakte zwaargewond. De man is door de politie opgepakt.

22 augustus