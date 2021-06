Macron roept farmabedrijven op om 10 procent vaccindosissen aan arme landen te schenken

Zwervende olifanten groeien uit tot internet­ster­ren: “Ik wil ze instoppen onder een dekentje”

13:09 De zwervende olifanten in China zijn een sensatie op het internet. Miljoenen mensen volgen de kudde via livestreams, de dieren worden door veertien drones 24 uur per dag in de gaten gehouden. Niemand weet waarom de olifanten aan hun epische reis begonnen. En niemand weet waar die zal eindigen. “Het is triest dat we niet weten wanneer ze hun bestemming bereiken.”