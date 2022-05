Macron roept Erdogan op "soevereine keuze" van Finland en Zweden te respecteren

Turks ministerie van Defensie zegt dat het Zweedse wapens heeft gevonden in schuil­plaats PKK

Het Turkse leger heeft in een operatie tegen de terroristische PKK in grotten van de Koerdische guerrillabeweging Zweedse antitankwapens gevonden. De Turkse krant Takvim meldt dit woensdag op basis van het ministerie van Defensie. De mededeling komt op de dag dat Zweden en Finland in Ankara de Turkse regering proberen over te halen het verzet tegen het NAVO-lidmaatschap van de twee Noord-Europese landen op te geven. Die willen lid worden omdat Rusland Oekraïne heeft aangevallen.

25 mei