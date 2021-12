Macron over Johnson in privégesprek: “Triest om te zien dat een groot land wordt geleid door een clown”

In een privégesprek heeft de Franse president Emmanuel Macron naar verluidt vernietigend uitgehaald naar de Britse premier Boris Johnson. “Het is triest om te zien dat een groot land waarmee we enorm veel dingen kunnen doen, wordt geleid door een clown”, zou hij onder meer gezegd hebben volgens het Franse satirische weekblad Le Canard enchaîné. “Het is altijd hetzelfde circus.”

Het tijdschrift meldde dat Macron zei dat Johnson een onfatsoenlijke attitude heeft. De uithaal kwam er nadat de Franse president had geklaagd over de handelswijze van de Britse premier naar aanleiding van de gezonken vluchtelingenboot in het Kanaal waarbij 27 mensen omkwamen.

Macron was woedend nadat Johnson een brief met een vijfpuntenplan om de vluchtelingenkwestie aan te pakken, had bekendgemaakt in een tweet. Daarin klonk het dat Frankrijk alle vluchtelingen die het Kanaal oversteken, moet terugnemen.

Quote We communice­ren niet van leider tot leider door middel van tweets en brieven die we openbaar maken. Emmanuel Macron

“Ik heb twee dagen geleden op een serieuze manier met premier Johnson gesproken”, zei Macron vrijdag op een persconferentie na de tweet. “Van mijn kant blijf ik dat doen, zoals ik dat doe met alle landen en alle leiders. Ik ben verrast wanneer de gebruikte methodes niet serieus zijn. We communiceren niet van leider tot leider door middel van tweets en brieven die we openbaar maken.”

Quote Het is altijd hetzelfde circus. Emmanuel Macron

Maar in een privégesprek oordeelde Macron nog veel strenger over de methodiek van Johnson. “BoJo praat met me, alles gaat goed, we discussiëren als volwassen mensen, en vervolgens maakt hij het ons moeilijk op een onelegante manier. Het is altijd hetzelfde circus.” De Franse president voegde daar naar verluidt aan toe: “Het is triest om te zien dat een groot land waarmee we enorm veel dingen kunnen doen, wordt geleid door een clown.” En daar zit de brexit voor iets tussen, aldus de Franse leider.

Volledig scherm Boris Johnson en Emmanuel Macron tijdens de klimaattop in Glasgow © AP

“Brexit is het startpunt van het Johnson-circus. Al snel realiseerde hij zich dat de situatie catastrofaal was voor de Britten. Er zat geen benzine in de pompen, en er was een tekort aan een hele reeks producten”, opperde Macron.

Quote Hij positio­neert zichzelf als slachtof­fer en maakt van Frankrijk de zondebok. Emmanuel Macron

“Hij positioneert zichzelf als slachtoffer en maakt van Frankrijk de zondebok. Hij probeert eenvoudige situaties om te zetten in complexe problemen. We zitten sinds maart in deze patstelling. Hij heeft op dezelfde manier gehandeld in het visserijconflict en de duikbootaffaire”, aldus de Franse president.

Volledig scherm Boris Johnson en Emmanuel Macron tijdens de klimaattop in Glasgow © Photo News

Johnson zou zich inmiddels tijdens een privégesprek verontschuldigd hebben voor het publiekelijk tot zondebok maken van Frankrijk.

Quote Privé zegt hij dat het hem spijt dat hij zich zo heeft gedragen, maar hij zegt dat hij bovenal moet rekening houden met de Britse publieke opinie. Emmanuel Macron

“Privé zegt hij dat het hem spijt dat hij zich zo heeft gedragen, maar hij zegt dat hij bovenal moet rekening houden met de Britse publieke opinie”, zei Macron.

De voormalige Franse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, Sylvie Bermann, vertelde aan ‘Times Radio’ dat de betrekkingen tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk “nog nooit zo slecht waren sinds Waterloo”.

Bekijk ook: Dodelijkste incident met migranten in het Kanaal

Bekijk ook: Johnson wilt vijfpuntenplan voor migranten-crisis