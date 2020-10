Macron over islamitisch extremisme: “We zullen cartoons nooit opgeven”

Brigitte Macron richt zich in brief tot vermoorde leraar: “Vandaag zijn we allemaal leerkracht”

10:48 Brigitte Macron heeft in een brief hulde gebracht aan Samuel Paty (47), de leraar die nabij Parijs werd onthoofd omdat hij Mohammed-cartoons had getoond in de klas. “Vandaag zijn we allemaal leerkracht”, schreef de vrouw van de Franse president in Le Parisien.