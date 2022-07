Macron ontmoet omstreden Saudische kroonprins: voor het eerst sinds moord op journalist Khashoggi in Europa

Khashoggi werd vermoord door een groep uit Saudi-Arabië overgevlogen daders en algemeen is aangenomen dat de Saudische geheime dienst en de kroonprins zelf achter de moord zaten. Een aantal parlementariërs en mensenrechtengroepen in Frankrijk hebben bijgevolg geprotesteerd tegen het bezoek van MBS.

De Saudische kroonprins werd sinds de moord gemeden op het internationale toneel, maar de fractieleider van de regeringscoalitie van Macron, Aurore Bergé, zegt dat “de president mensen moet kunnen ontvangen die feitelijk zijn gesprekspartners zijn, in het bijzonder met het oog op de oorlog in Oekraïne en op de grote problemen die we met energie hebben”. Volgens Bergé gaat het om een “noodzakelijke dialoog die Frankrijk met alle Golfstaten moet voeren en dus ook met de leider van Saudi-Arabië”.

Veel wereldleiders dringen er bij Bin Salman al-Saud op aan snel meer olie te leveren. Het koninkrijk is de grootste olie-exporteur ter wereld. Macron bezocht in december Jeddah en sprak daar ook al met de kroonprins. Twee weken terug was de Amerikaanse president Joe Biden op bezoek in Saudi-Arabië. Het koninkrijk wordt in het Westen behalve als belangrijke olieleverancier ook gezien als goede en trouwe klant voor de wapenindustrie en een belangrijke partner in het beleid tegenover Iran.