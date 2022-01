Macron onder vuur na uitspraak dat hij vastbesloten is niet-gevaccineerden “tot op het einde te pesten”

Lees al het nieuws over het coronavirus in dit dossier . In het 67 miljoen inwoners tellende Frankrijk zijn ongeveer 5 miljoen mensen niet gevaccineerd tegen het coronavirus. Macron wil de ongevaccineerden in het dagelijks leven beperkingen opleggen, onder meer door ze de toegang te ontzeggen tot restaurants, theaters en bioscopen.

“Pesten”

“Ik wil de Franse bevolking niet ambeteren”, zei het Franse staatshoofd in het interview met Le Parisien. “Maar wat de niet-gevaccineerden betreft, bij hen heb ik wel veel zin om hen te pesten. En we zullen dit ook tot op het bot blijven doen. Dat, dat is de strategie.” Hij benadrukte verder dat dringende operaties moeten worden uitgesteld omwille van een aantal mensen dat zich weigert te laten vaccineren. "Dit is het beste argument voor de strategie van de regering.”



"Hoe kunnen we dit in de kiem smoren? Door hen nog meer te irriteren. Ik ga ze niet in de gevangenis stoppen of ik ga ze niet met geweld laten inenten. Maar vanaf 15 januari kunt u ongevaccineerd niet meer op restaurant, geen koffie meer gaan drinken of niet meer naar het theater gaan", klonk het verder.