Macron noemt Russische invasie Oekraïne "terugkeer van het imperialisme”

“Wat we sinds 24 februari meemaken, is een terugkeer naar het tijdperk van imperialisme en kolonies. Frankrijk weigert dit en zal halsstarrig naar vrede streven”, benadrukte de Franse president dinsdag.

Spreekt Poetin woensdag over “schijnreferenda” in bezette Oekraïense gebieden? Onze expert Robin Ramaekers: “Druk op hem neemt toe”

“Wie is er tegenwoordig hegemonisch als het Rusland niet is?”, vroeg hij zich af. “Zij die tegenwoordig zwijgen zijn medeplichtigheid in het nieuw imperialisme. Het getuigt van een hedendaags cynisme dat onze internationale orde ontwricht zonder dewelke vrede niet mogelijk is”, aldus Macron.

Oekraïne vroeg eerder op de vergadering voor een grootschalig apart tribunaal om de Russische oorlogsmisdaden te berechten. Tot nu toe hebben de Oekraïense bondgenoten echter lauw gereageerd. In plaats van een speciaal tribunaal zien veel landen bestaande organen zoals het Internationaal Strafhof (ICC) als het beste forum om een zaak tegen Rusland te vervolgen. Maar dat is onvoldoende voor Oekraïense functionarissen, die vrezen dat het ICC alleen degenen die de misdaden rechtstreeks hebben begaan ter verantwoording zal roepen, in plaats van de hogere posten in de regering-Poetin. Bovendien zal het ICC Rusland niet kunnen vervolgen voor de overtredingen, aangezien Rusland het Statuut van Rome - de internationale overeenkomst waarbij het hof in 2002 werd opgericht - niet heeft geratificeerd.