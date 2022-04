Macron noemt Poolse premier “rechts-radicale antisemiet”

Acht doden bij ontplof­fing op militaire basis in Oost-Congolese Goma

Bij een ontploffing in een café op een militaire basis in de Oost-Congolese stad Goma zijn donderdagavond acht doden en drie gewonden gevallen. Dat meldt een regeringswoordvoerder in een voorlopige balans. De Congolese nationale omroep had het over een granaat, zonder verdere verduidelijking.

2:02