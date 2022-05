Macron legt eed af en begint aan tweede termijn als Frans president

Op 9 mei viert Rusland ‘Dag van de Overwin­ning’: alles wat we nu weten

Jaarlijks vieren de Russen op 9 mei de ‘Dag van de Overwinning’. Het geldt als een van de belangrijkste feestdagen in Rusland, en wordt gevierd met een groot militair defilé in het centrum van Moskou en een toespraak van president Vladimir Poetin. Al dagenlang wordt gespeculeerd over het belang van deze dag in de oorlog tegen Oekraïne. Wat zal president Poetin aankondigen tijdens zijn toespraak?

