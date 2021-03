Macron kondigt nieuwe lockdown af vanaf zaterdag: scholen en sommige winkels dicht, geen niet-essentiële verplaatsingen

Watergate-da­der Gordon Liddy (90) overleden

7:12 Gordon Liddy, de voormalige agent van de Amerikaanse federale politiedienst FBI die medeverantwoordelijk was voor de inbraak in het hoofdkantoor van de Democraten in 1972, is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat meldt The Washington Post. Het Watergate-schandaal, zoals de inbraak bekend kwam te staan, kostte toenmalig president Richard Nixon uiteindelijk de kop.