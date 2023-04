Macron geeft sociale partners tot eind dit jaar voor loopbaanpact

Vakbonden en werkgevers werden gisteravond in een televisietoespraak van Macron gevraagd om zich de komende weken en maanden te buigen over een nieuw pact. Dat zou moeten leiden tot betere arbeidsomstandigheden en hogere lonen, langere loopbanen, inzetten op bijscholing bij ontslag,...

Macron had het in zijn toespraak over “honderd dagen”, tot de nationale feestdag van 14 juli. Maar werkgeversorganisatie Mefed liet verstaan dat dat te kort is. “De bedoeling is om de onderhandelingsagenda de volgende weken en maanden vast te leggen. We laten de tijd om te onderhandelen, ik zou zeggen tot het einde van het jaar”, aldus de president.