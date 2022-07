Macron "fysiek en mentaal uitgeput” na verlies van absolute meerderheid in parlement

Emmanuel Macron is “fysiek en psychisch uitgeput” en “de speculatie groeit dat hij depressief is”, nu hij een tweede termijn tegemoet gaat zonder absolute meerderheid in het parlement.

De regeringscoalitie van de Franse president heeft een forse verkiezingsnederlaag geleden in de stembusgang van 12 en 19 juni. Macron is sindsdien “verdwaasd”, “afwezig” en “besluiteloos” - in die mate dat familieleden zich zorgen maken.

Hij is moe. “Wij zijn allemaal moe”, verzucht hij in het bijzijn van zijn familie. Het is een indicatie van zijn persoonlijke gemoedstoestand, zo schrijft ‘Le Monde’.

Het project voor de nieuwe termijn van de president is nog altijd niet duidelijk. Wat is zijn visie? Macron lijkt besluiteloos. De Franse president wordt opgeslokt door internationale verplichtingen, waaronder de oorlog in Oekraïne en het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie dat pas eind juni is afgelopen. Maar daarmee heeft hij de publieke opinie (nog) niet voor zich kunnen winnen.

Ook de slechte verkiezingsuitslag is allerminst verteerd. Premier Borne heeft nog 246 zetels over in de Franse Tweede Kamer, ruim honderd minder dan voor de verkiezingen. In totaal telt de Kamer 577 zetels. Het maakt dat de regering compromissen zal moeten sluiten en op zoek zal moeten naar allianties.

In interviews had Macron aangegeven dat hij de deur opende voor zowel linkse als rechtse bondgenoten “die zich op lange termijn aan de zijde van de presidentiële meerderheid zouden scharen”.

“Stoelendans”

Twee weken na de de parlementsverkiezingen pakt de Franse president uit met een iets andere regering. De oppositiepartijen hekelden in de eerste reacties op de herschikking van de regering al de “stoelendans”.

Eén van de nieuwe bewindslieden is de arts François Braun, die minister van Gezondheid wordt. Zijn voorganger Brigitte Bourguignon vertrekt uit het kabinet omdat zij in haar kiesdistrict verloren heeft. Hetzelfde overkwam de minister van Ecologische Transitie, Amélie de Montchalin, die wordt opgevolgd door Christophe Béchu.

Het departement van Europese Zaken komt in handen van ‘nieuwkomer’ Laurence Boone, die Clément Beaune opvolgt. Beaune schuift door naar de post minister van Transport. Een andere nieuwe minister is Jean-François Carenco, die de overzeese gebiedsdelen onder zijn hoede krijgt. Zijn voorganger, Yaël Braun-Pivet, is de nieuwe parlementsvoorzitter.

De chef van het Franse Rode Kruis, Jean-Christophe Combe, wordt minister van Solidariteit. Hij volgt Damien Abad op. Abad wordt er door een vrouw van beschuldigd dat hij haar meer dan twaalf jaar geleden zou hebben geprobeerd te verkrachten. Abad bestrijdt de beschuldiging fel, maar hij heeft met de aanklacht en het onderzoek van justitie de regering-Borne in verlegenheid gebracht en keert niet terug in de regeringsploeg. Nieuwkomer Jean-Noël Barrot wordt speciaal bewindsman voor Digitalisering en Telecommunicatie, een nieuwe post in het kabinet.

Borne doet naar verwachting woensdagmiddag haar regeringsplannen uit de doeken in de Nationale Vergadering.

