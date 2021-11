Macron: “Frankrijk en Verenigd Koninkrijk praten dinsdag verder over visserijconflict”

Periode tussen 2015 en 2021 “warmste ooit” volgens Verenigde Naties

De jaren tussen 2015 en 2021 zijn waarschijnlijk de warmste ooit geregistreerd. Dat meldt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties in een rapport over de toestand van het klimaat in 2021. Volgens het rapport komen we terecht op “onbekend terrein”. Het toont volgens VN-secretaris-generaal António Guterres aan dat “onze planeet zich onder onze ogen aan het transformeren is, van de dieptes van de oceaan tot de toppen van de bergen, door het onverbiddelijke effect van smeltende gletsjers en extreme weerfenomenen”.

31 oktober