Macron: “Europese landen bereid tot opleiden van Oekraïense gevechtspiloten”

“Hartin­farct” of “griep”: steeds meer speculatie over gezondheid Loekasjen­ko, Wit-Russische president naar verluidt in ziekenhuis

De gezondheidstoestand van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko (68) maakt de tongen los. De geruchtenmolen kwam op gang na de 9 meiparade in Moskou, waar de bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin er ogenschijnlijk onwel uitzag. Volgens Wit-Russische media is het staatshoofd zaterdagavond opgenomen in een ziekenhuis in Minsk, en door die bewering doen nu de wildste theorieën de ronde. “Hij had een hartinfarct”, “ligt in een coma” of “is al dood”, klinkt het onder meer.