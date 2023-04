Macron: “Europa moet geen volgeling van Amerika of China zijn”

Vermoede­lijk brand uitgebro­ken in fabriek waar Poetins ‘Dooms­day-vliegtuig’ is gemaakt

In de Russische stad Voronezh, in het zuidwesten van het land en nabij de Oekraïense grens, is een brand uitgebroken in een fabriek die vliegtuigen produceert. Dat melden verschillende Russische media. Er zijn naar verluidt ook explosies in de regio gehoord.