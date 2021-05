Macron: EU moet relatie met Rusland "grondig herdenken”

Macron kreeg een vraag voor de voeten geworpen over de impact van de sancties tegen Wit-Rusland, na de afleiding van een passagiersvlucht naar Minsk om een dissident te arresteren. Ook de doeltreffendheid van de sancties tegen Rusland, die tot dusver niet hebben geleid tot de vrijlating van oppositieleider Alexey Navalny, werd in vraag gesteld. "Wat u zegt is zeer juist, maar welke maatregel zou u dan in gedachten hebben?", zo antwoordde Macron. "Het is niet evident om te zeggen wat we dan moeten doen. Gaan we in die gevallen een gewapend conflict ontketenen?", stelde hij met een boutade.