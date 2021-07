Macron erkent schuld van Frankrijk bij kernproeven Frans-Polynesië, maar excuses blijven uit

Dader van schietpar­tij­en in Aziatische massagesa­lons in Atlanta pleit schuldig aan vier moorden

27 juli Een witte Amerikaan die verdacht wordt van het doodschieten van acht personen, onder wie zes vrouwen van Aziatische afkomst, heeft schuldig gepleit voor vier moorden. De schutter sloeg in maart toe in massagesalons in en bij Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia.