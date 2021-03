Macron erkent moord en marteling Algerijnse vrijheidsstrijder

Congolese president sinds zondag op "privébe­zoek" in België

7 juli De Congolese president Félix Tshisekedi is zondag in Brussel aangekomen voor een "privébezoek" van een tiental dagen, net nu zijn coalitie zich in zwaar weer verkeert. Dat meldt de Congolese nieuwssite Congo Indépendant. Een zeer goede bron bevestigt het nieuws aan Belga. Vorige week, naar aanleiding van de 60e verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid, sprak de Belgische koning Filip nog zijn diepste spijt uit over de Belgische wandaden in Congo.