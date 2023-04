Macron en Xi roepen op tot onderhandelingen over oorlog Oekraïne, Von der Leyen wil contact tussen Zelensky en Peking

De Franse president Emmanuel Macron en de Chinese president Xi Jinping hebben donderdag in Peking opgeroepen om zo snel mogelijk vredesonderhandelingen over de oorlog in Oekraïne op te starten. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die mee naar Peking reisde, is “positief” over de bereidheid van Xi om met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky te praten.

Er moeten “zo snel mogelijk onderhandelingen hervat worden om een duurzame vrede op te bouwen”, zo verklaarde Macron na afloop van zijn bilateraal onderhoud met Xi. Ook de Chinese president sprak zich voor onderhandelingen uit. Hij beklemtoonde dat er daarbij rekening moet worden gehouden met “legitieme veiligheidsbelangen van alle partijen”.

Xi lanceerde ook een nieuwe oproep tot terughoudendheid. Hij herhaalde dat de inzet van biologische, chemische of nucleaire wapens in de oorlog in Oekraïne vermeden moet worden, alsook aanvallen op burgers of burgerdoelwitten.

Volledig scherm Macron en Xi schudden elkaar de hand in Peking. © AFP

Terwijl Xi en Macron in Peking overleg pleegden, sloot Rusland een Chinese bemiddeling uit. “Uiteraard beschikt China over een formidabel en efficiënt potentieel wat bemiddeling betreft”, stelde regeringswoordvoerder Dmitri Peskov. “Maar de situatie met Oekraïne is complex, er is geen perspectief op een politieke regeling. Momenteel hebben we geen andere oplossing dan onze speciale militaire operatie voort te zetten”.

Geen wapens leveren aan Rusland

In het westen bestaat de vrees dat China de Russische regering zou voorzien van wapens, die ingezet kunnen worden in de oorlog in Oekraïne. Commissievoorzitter Von der Leyen heeft donderdag tijdens het onderhoud met Xi gewaarschuwd voor de gevolgen van dergelijke wapenleveringen. “Het bewapenen van de agressor zou in strijd zijn met het internationaal recht en het zou onze relatie aanzienlijk schaden”, klonk het achteraf tijdens een persconferentie.

Ze is ook tevreden dat de Chinese leider heeft aangegeven contact te willen opnemen met de Oekraïense president. “Ik heb Xi aangemoedigd om contact op te nemen met Zelensky. Het was interessant om te horen dat president Xi heeft herhaald dat hij bereid is met hem spreken, als de omstandigheden en de tijd daarvoor geschikt zijn”, zei von der Leyen.

Lees ook: Macron wil niet dat Europa zich loskoppelt van China