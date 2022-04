Macron en Le Pen nek aan nek bij eerste exitpolls Franse presidentsverkiezingen

Noorse minister van Defensie stapt op na relatie met jonge vrouw

De Noorse minister van Defensie Odd Roger Enoksen treedt af nadat hij enkele jaren geleden een seksuele relatie had met een veel jongere vrouw. Het ontslag van de minister was het juiste en noodzakelijke besluit na wat in de zaak aan het licht is gekomen, verklaarde premier Jonas Gahr Støre zaterdag.

9 april