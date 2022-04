Macron en Le Pen naar tweede ronde Franse presidentsverkiezingen

Zittend president Emmanuel Macron en Marine Le Pen nemen het zoals verwacht op 24 april tegen elkaar op in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Macron kan naar schattingen van de omroepen France 2 en TF1 rekenen op 27,6 tot 29,7 procent van de stemmen, zijn uiterst rechtse rivaal Marine Le Pen op 23,5 tot 24,7 procent. De linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon volgt in de prognoses op de derde plaats, met tussen 19,8 en 20,8 procent van de stemmen. Eric Zemmour, de kandidaat die nog rechtser is dan Le Pen, zou op 6,8 tot 7 procent kunnen rekenen. De stembussen sloten in Frankrijk om 19 uur en het leeuwendeel van de stemmen is nog niet geteld. De meeste verliezende kandidaten roepen op om voor Macron te stemmen.

De extreemrechtse Marine Le Pen haalt dit jaar dus opnieuw de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, opnieuw tegen Emmanuel Macron. Ze wil de orde in Frankrijk herstellen en de Fransen weer trots maken op haar land, met een programma dat erg gefocust is op veiligheid en immigratie.

Volledig scherm Marine Le Pen. © REUTERS

Marine Le Pen, dochter van voormalig boegbeeld van extreemrechts Jean-Marie Le Pen, werd in 1998 voor het eerst verkozen, in het regionaal parlement van Pas-de-Calais. Zes jaar later haalde ze een zitje binnen in het Europees Parlement, waar ze zetelde tot in 2017. In 2012 deed ze een eerste gooi naar het presidentschap. Ze strandde ze in de eerste ronde, maar behaalde met 18 procent wel het beste resultaat ooit in een presidentsverkiezing voor het Front National - een resultaat dat ze in 2022 ruim overtreft. In 2017 schopte ze het wel tot de tweede ronde, maar moest ze de duimen leggen voor huidig president Emmanuel Macron.

Ondertussen heet haar partij Rassemblement National, mede om controverses uit het verleden te doen vergeten. Zo werd vader Le Pen uit de partij gezet nadat hij, niet voor de eerste keer, de gaskamers van de Duitse concentratiekampen als een “detail van de geschiedenis” had bestempeld.

Veiligheid

Le Pen trekt naar de kiezer met de belofte om “Frankrijk weer op orde te krijgen en de veiligheid en welvaart te herstellen”. Ze pakt zoals verwacht uit met een programma rond het beperken van de immigratie. Zo wil ze een einde maken aan gezinshereniging en wil ze mensen pas het recht op sociale bijstand geven als ze vijf jaar gewerkt hebben in Frankrijk. Ze wil de “echte Fransen” prioriteit geven tot toegang op sociale huisvesting en de arbeidsmarkt, en systematisch mensen zonder papieren en delinquenten en criminelen terugsturen naar hun eigen land.

Op vlak van veiligheid wil Le Pen een echte levenslange gevangenisstraf invoeren, meer plaatsen creëren in de gevangenissen en een vermoeden van wettelijke verdediging voor de ordediensten. Ze wil ook de koopkracht van de Fransen versterken door een verlaging van de btw op energieproducten en wil bedrijven toelaten om loonsverhogingen tot 10 procent door te voeren zonder daarop een werkgeversbijdrage te betalen.

Met Eric Zemmour had Le Pen dit jaar een extreemrechtse rivaal tijdens de verkiezingen, die in de eerste ronde strandt op ongeveer 7 procent. Zemmour houdt er een meer identitair discours op na, volgens Le Pen omdat zijn campagne niet volgens plan verloopt. Zemmour beschuldigt Le Pen er dan weer van de roots van haar partij te verloochenen.

Volledig scherm Eric Zemmour. © AFP

Hervormingen Macron

Toen Emmanuel Macron in 2017 de jongste Franse president ooit werd, was dat een voorlopig hoogtepunt van een blitzcarrière in de politiek. Niet meer dan een jaar eerder had hij de centristische politieke beweging “En Marche” gesticht (nu La République en Marche, LREM) en vandaag haalde de nu 44-jarige voormalige zakenbankier opnieuw de tweede ronde.

Macron werd in 2014 op het nationale niveau geïntroduceerd door de socialistische president François Hollande, die hem meteen de ministerportefeuille van Economie in handen stak. Twee jaar later volgde de desillusie voor Hollande want Macron gaf zijn ontslag en ging zijn eigen centristische beweging “En Marche” leiden. Hij kondigde ook aan dat hij Hollande bij de presidentsverkiezingen van 2017 zou uitdagen. Macron won de verkiezingen na een tweede ronde tegen de extreemrechtse Marine Le Pen.

In zijn eerste ambtstermijn heeft Macron een reeks -al dan niet controversiële- hervormingen doorgevoerd in zijn land. Zo heeft het voor bedrijven gemakkelijker gemaakt om werknemers te ontslaan, heeft hij de belastingen verlaagd en strengere veiligheidswetten ingevoerd om terrorisme aan te pakken. In 2018 werd hij gedwongen om een voorgestelde brandstofbelasting te schrappen na wekenlang protest van de “Mouvement des Gilets jaunes”, een beweging die trouwens ook naar ons land overwaaide.

Volledig scherm April 2, 2022 - Nanterre, France: Emmanuel Macron, candidate to be reelected as France's President, speaks during a campaign rally in La Defense Arena, ahead of France's April 10 first-round presidential vote. During his first big rally, he promised the French more progress and solidarity over the next five years. Macron, a centrist who has been in the forefront of diplomatic efforts to end the war in Ukraine, has a comfortable lead in polls so far over far-right leader Marine Le Pen and other challengers.(Henri Szwarc/Polaris) ! only BELGIUM ! *** local caption *** 07402283 © Photo News

Oekraïne

Andere hervormingen, waaronder een belofte om de werkloosheid terug te brengen van meer dan 10 procent tot 7 procent in 2022, werden gefnuikt door de coronapandemie. Frankrijk legde aanvankelijk een van de strengste lockdowns van Europa op en de pogingen van de Franse regering om een gezondheidspas om te zetten in een vaccinatiepas stuitten op hevig verzet en deden de populariteit van Macron geen goed.

Maar intussen zijn de coronabeperkingen grotendeels geschrapt, is er beter economisch nieuws en profileert Macron zich als een echte Europese leider in de problematiek met de Russische invasie van Oekraïne.

Het maakte van Macron de topfavoriet voor de presidentsverkiezingen. Maar waar dat begin maart nog een walkover leek te worden, wordt de entourage van Macron de laaste weken toch wat nerveuzer bij het bekijken van de peilingen. Marine Le Pen kroop ook dag na dag dichterbij in de peilingen van de tweede ronde.

Macron trekt naar de kiezer met een programma waarin onder meer een geleidelijke verhoging van de huidige pensioenleeftijd van 62 jaar naar 65 jaar wordt vooropgesteld. Ook wil Macron een minimumpensioen van 1.100 euro voor wie een volledige carrière achter de rug heeft.

Historisch dieptepunt

De socialistische partij PS en het rechtse Les Républicains hebben in de eerste ronde een historisch lage score behaald. De socialistische kandidate Anne Hidalgo heeft in die eerste ronde ongeveer 2 procent van de stemmen behaald, terwijl Valérie Pécresse van LR volgens schattingen rond de 5 procent uitkomt.

Hidalgo, burgemeester van Parijs, doet het minder goed dan de voormalige socialist Benoît Hamon in 2017 (6,36 procent), en die kon al terugkijken op een historisch lage score.

Aan de rechterzijde blijft Pécresse, voorzitter van de regio Ile-de-France, ver achter bij de score van François Fillon in 2017 (20,1 procent). Ze riskeert zelfs onder de 5 procent te eindigen, wat betekent dat haar campagnekosten niet vergoed worden.

Voor de twee partijen die lange tijd het Franse politieke leven hebben gedomineerd, lijkt deze dag volgens de Franse media een afdaling naar de hel te worden.

De meeste verliezende kandidaten in de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen hebben zondag meteen opgeroepen om in de tweede ronde op Emmanuel Macron te stemmen. Enkel de extreemrechtse Eric Zemmour roept op om voor Le Pen te stemmen.