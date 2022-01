Macron blijft “volledig” achter zijn uitspraken over niet-gevaccineerden staan

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.



Macron had dinsdag in een interview met de krant ‘Le Parisien’ gezegd vastbesloten te zijn de ongevaccineerden in zijn land "tot op het einde te willen pesten" door "hen zoveel mogelijk de toegang tot activiteiten in het sociaal leven te beperken". De uitspraak heeft heel wat stof doen opwaaien. De president kreeg felle kritiek van politieke tegenstanders op zowel zijn boodschap als zijn taalgebruik.

“Noodzakelijk”

Tijdens een persconferentie in het Elysée, in aanwezigheid van Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen, heeft Macron vrijdag beklemtoond dat hij achter de uitspraken blijft staan. Hij neemt er de “volledige” verantwoordelijkheid voor op, klonk het.



Macron reageerde onder meer dat het “noodzakelijk” is om ongevaccineerden te beperken, om de ruim 90 procent van de Fransen die wel zijn ingeënt te beschermen. Ongeveer 5 miljoen van de 67 miljoen Franse inwoners zijn momenteel niet gevaccineerd tegen Covid-19. “Mensen kunnen verontwaardigd zijn over taalgebruik, ik ben verontwaardigd over de situatie in het land”, aldus de president.

Volledig scherm Macron tijdens de persconferentie met Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen. © Photo News

Vrijheid als slogan

"De echte breuk van het land is dat sommigen van hun vrijheid, die een onverantwoordelijkheid is geworden, een slogan maken", zo zei Macron ook. "Ze brengen niet enkel het leven van anderen in gevaar, maar ze beperken ook de vrijheid van anderen. En dat kan ik niet accepteren."

‘Discours van angst’

"Het was mijn verantwoordelijkheid om aan de alarmbel te trekken. En dat is wat ik deze week heb gedaan, om ervoor te zorgen dat de zaken sneller vooruit kunnen gaan.” De Franse president zei ook dat hij blijft uitgaan van "de eenvoudige strategie van vaccineren, vaccineren, vaccineren".

"We moeten dit doen voor al onze landgenoten die de moeite doen zich te laten vaccineren en die, door de onverantwoordelijkheid van sommige anderen, besmet zijn", aldus nog Macron. "En we moeten dit ook doen voor onze landgenoten die zich soms laten leiden door een discours van ob­scu­ran­tis­me, door een discours van angst. Ze beschermen zichzelf niet, hoewel de wetenschap, het onderzoek en de technologische uitmuntendheid hen daartoe in staat stellen.”

Volledig scherm Archiefbeeld van protest in Frankrijk tegen de coronapas. © EPA

Eerste stap richting vaccinatiepas gezet

Na drie dagen van tumultueuze debatten, aangewakkerd door de controversiële opmerkingen van Macron, keurde het Lagerhuis van het Franse parlement donderdag in eerste lezing het wetsvoorstel goed dat de coronapas in Frankrijk moet omzetten in een vaccinatiepas. Het wetsontwerp moet nu begin volgende week door de Senaat worden behandeld.

Oorspronkelijk was gepland om de nieuwe regel van 15 januari te laten ingaan, maar door de lange debatten wordt die datum niet gehaald en zullen de nieuwe regels een paar dagen later in werking treden. Personen ouder dan 12 jaar zullen vanaf dan hun in Frankrijk vaccinatiestatus moeten kunnen aantonen om toegang te krijgen tot vrijetijdsactiviteiten, restaurants en bars, beurzen of openbaar vervoer over langere afstand. Een negatieve test zal niet langer volstaan, behalve voor de toegang tot gezondheidsvoorzieningen en -diensten.

Vandenbroucke: “Perfect verdedigbaar”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) liet donderdagavond bij VTM NIEUWS verstaan dat hij de vaccinatiepas zoals in Frankrijk - los van de uitspraken van Macron - “perfect verdedigbaar” vindt. “Dat is een soort van vaccinatieplicht. En ik denk dat we dat debat moeten voeren”, zei hij.

BEKIJK OOK: